Zachráňme ženy pred nútenými potratmi!

„Keď niekto zachráni jediný život, je to, akoby zachránil celý svet; keď niekto zničí jediný život, je to, ako keby zničil celý svet.“ — Talmud

V dnešných dňoch sa znova rozbehla diskusia okolo potratov. A ako obyčajne, už od začiatku je vášnivá a objavuje sa v nej viacero postojov. Niektorí tvrdia, že sa máme teraz zameriavať na ekonomické problémy čo nás čakajú a nie na extrémistický-katolibansko-klerofasistický pseudoproblém. Ďalším vadí, že sa k téme potratov vyjadrujú aj muži, no zároveň pán Poliačik, ktorý je muž, v relácii Do kríža povedal, že: ”Slovenský potratový zákon je dobrý a nemal by sa meniť. “ Je to však skutočne tak? Naozaj máme dobrý potratový zákon o ktorom diskutovať je strata drahocenného času, pretože treba riešiť dôležitejšie veci? A naozaj sa téma potratov mužov vôbec netýka?

Potraty nevymysleli feministky. Feministky zakladateľky ako Alice Paul, Susan B. Anthony ani Elizabeth Cady Stanton sa netajili bojom proti potratom. Alice Paul dokonca povedala, že "Potrat je najväčšie zneužitie žien." Legalizáciu potratov vnímali ako príležitosť pre predátorov z mužskej strany ľudstva na zahladenie ich zločinov na ženách a na príležitosť páchať ďaľšie. Argument, že: „Muži nemajú, čo diskutovať o ženskej maternici.“ Je preto rovnako mimo ako tvrdenie, že nežidia nemajú čo hovoriť o Holokauste. Či nechceme slušnú spoločnosť s otvoreným dialógom pre všetkých, ako nástrojom na hľadanie pravdy? Samozrejme, že chceme a preto nemôžeme polovici ľudstva zakázať diskutovať len preto, že majú iné pohlavie ako je to naše.

Dnes už nik netvrdí, že potrat je niečo pekné a dobré! Dokonca aj zástancovia potratov o ňom občas hovoria ako o poslednej možnosti. Aj keď sú riziká a psychické dôsledky umelého potratu vo verejnej debate často zamlčiavané (hlavne organizáciami, ktoré na potratoch zarábajú veľké peniaze). Pritom takýmto zamlčiavaním nepriamo bránia ženám v ozdravnom procese po potrate. Aspoň biologické riziká sa dajú zistiť porovnaním podobných zákrokov, čo sú napríklad hysteroskopia či kyretáž. Tieto zákroky sa rovnako ako potraty na Slovensku robia v celkovej anestézie. A rovnako ako pri potrate sa pri nich mechanicky rozšíri (vypáči) krčok maternice aby sa mohli vložiť prístroje do maternice. Ako niektoré z možných komplikácií sú uvádzané:

embólia - uzavretie žíl pľúc krvnou zrazeninou,

- uzavretie žíl pľúc krvnou zrazeninou, trombóza - vytvorenie krvných zrazenín v žilách,

- vytvorenie krvných zrazenín v žilách, neplodnosť.

Po histeroskopii sa neodporúča:

kúpanie vo vani a pohlavný styk minimálne 6 týždňov,

Otehotnieť aspoň 6 menštruačných cyklov.

Z tohoto je zrejmé, že potrat nie je 100 % bezpečná a bezbolestná procedúra. Kto by chcel niečo takéto podstúpiť dobrovoľne?

12 týždeň tehotenstva: dieťatku bije srdce a vie sa vedome hýbať

Americká štúdia ukázala, že až 2/3 žien, čo boli na potrate ho označili ako nedobrovoľný. Podľa vzorca, kde nátlak je živnou pôdou pre násilie a násilie zas pre vraždy, je toto číslo alarmujúce. Obzvlášť ak sa pozrieme na množstvo prípadov, kedy otec dieťaťa zabil matku svojho dieťaťa, pretože nechcela ísť na potrat. Takýmto veciam treba predchádzať. Žena na Slovensku síce môže ísť na potrat, no zároveň u nás neexistuje zákonná povinnosť skúmať, či žena nie je k potratu nútená, alebo aspoň robiť prieskum o dobrovoľnosti potratu. Pritom máme indície, že nútenie do potratu sa týka stoviek Slovenských žien ročne!

Za rok 2019 bolo na Slovensku vykonaných 7153 umelých potratov. Približne 2/3 žien na Slovensku, ktoré sa rozhodnú ísť na potrat sú ženy, čo už majú jedno, alebo dve deti a stredoškolské vzdelanie. Rovnaké percento žien na Slovensku by chcelo mať aspoň o jedno dieťa viac ako má, no finančná situácia im to neumožňuje. Ženy so stredoškolským vzdelaním zarábajú menej ako ženy s vysokoškolským vzdelaním. Z toho vyplýva, že je veľmi pravdepodobné, že na Slovensku je niekoľko stoviek žien ročne, ktoré idú na potrat, pretože ich k tomu núti ich finančná situácia! A to ešte nehovoríme o ženách, ktoré sú donútené otcami počatých detí, rodinou alebo dokonca zdravotníckym personálom!

Naozaj máme, berúc do úvahy tieto okolnosti, dobrý potratový zákon? Myslím si, že nie, pretože v súčasnej podobe tento zákon nedokáže ochrániť ženy pred nátlakom, aby skutočne mohli urobiť slobodné rozhodnutie. Tiež nezabezpečuje dostatočnú informovanosť, bez ktorého tiež nie je možné urobiť skutočne slobodné rozhodnutie. Navyše v ekonomickej kríze sa tehotné ženy s nižším prímom či bez podpory partnera alebo rodiny dostávajú do veľkého tlaku. A toto treba riešiť práve teraz keď sa blíži ekonomická kríza spôsobená opatreniami kvôli koronavírusu.

Verím, že sme ako spoločnosť dospeli aspoň tam, že dokážeme poskytnúť zákonnú ochranu tým ženám, ktoré nechcú niečo takéto podstúpiť a sú do toho nútené, či už okolnosťami (finančná situácia) alebo aj partnerom, rodinou, či lekárom. Nechrániť tieto ženy, je antifeministické a diskriminačné! Predstavme si našu spoločnosť natoľko vyspelú, že by v nej existovala skutočná láska. Láska, ktorá prijíma druhého a seba taký aký je. Láska, ktorá nie je sebecká a pozná svoju hodnotu. Predstavme si skutočne ženské ženy, ktoré milujú svoje telo také aké je a vedia, že je dobré. Vedia, že možnosť mať dieťa je ich privilégiom. Predstavme si tie vzťahy, kde si muži vážia ženy a pozerajú sa na plodnosť ako na dar, nie ako na prekážku pôžitku. Predstavme si spoločnosť, ktorá podporuje tých, ktorí sú v núdzi, teda aj ženy, ktoré kvôli tomu uvažujú nad potratom.

Predstavme si spoločnosť, ktorá v čase ekonomickej krízy nezabúda na svojich ohrozených, ktorých chráni aj pred nútenými potratmi z ekonomických dôvodov. Predstavme si tie deti, čo takáto spoločnosť zachráni pred “prerušením” ich vývoja. Predstavme si potenciál, ktorý v nich je! Možno objavia riešenia ekologickej krízy, možno nájdu vakcínu a liek na Covid-19 a možno nás s krásnym úsmevom na tvári pozdravia každé ráno na zastávke cestou do školy. Buďme ich hrdinami!